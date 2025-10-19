Real Madrid : C’est déjà terminé pour Mbappé ?

Pierrick Levallet

Arrivé au Real Madrid après son départ du PSG lors de l’été 2024, Kylian Mbappé suit un exemple bien précis : Cristiano Ronaldo. L’attaquant de 26 ans souhaite suivre sa propre voie en s’inspirant du Portugais. Mais égaler l’héritage du quintuple Ballon d’Or a tout de la mission impossible pour le capitaine de l’équipe de France.

Kylian Mbappé a réalisé l’un de ses plus grands rêves l’été dernier en signant au Real Madrid après son départ libre du PSG. L’attaquant de 26 ans a d’ailleurs effectué une première saison de haute qualité dans la capitale espagnole. Et le capitaine de l’équipe de France poursuit sur sa lancée depuis le début de l’exercice 2025-2026.

Mbappé s'inspire directement de Cristiano Ronaldo En effet, le champion du monde 2018 rayonne sous les ordres de Xabi Alonso. Avec le temps, il pourrait finir par décrocher quelques records au Real Madrid. Il faut dire que Kylian Mbappé s’inspire de l’un des meilleurs : son idole de toujours Cristiano Ronaldo. Égaler le Portugais semble toutefois peu réaliste pour l’ancien du PSG.