Kylian Mbappé avec Messi, les folles retrouvailles !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Dimanche, Kylian Mbappé a offert une précieuse victoire au Real Madrid en Liga en marquant l'unique but de la rencontre face à Getafe. De quoi lui permettre d'inscrire le 395ème but de sa carrière et de prendre une longueur d'avance sur Lionel Messi. Explications.

L'espace de deux saisons pas vraiment couronnées de succès au PSG en raison des échecs successifs sur le plan continental au stade des 1/8èmes de finale de Ligue des champions, Kylian Mbappé et Lionel Messi ont partagé le même vestiaire. Le temps d'une douloureuse soirée de décembre 2022 pour le football français, les deux hommes se sont disputés une troisième étoile mondiale dont a finalement hérité l'Argentine de Messi au terme d'un finish spectaculaire en finale (3-3 puis 2-4 aux tirs au but).

Mbappé marque le 395ème but de sa carrière Depuis, Kylian Mbappé a continué d'empiler les buts. Si bien qu'il est parvenu à faire mieux que Lionel Messi au même âge. Buteur dimanche soir à Getafe avec le Real Madrid (1-0), le capitaine de l'équipe de France a signé la 395ème réalisation de sa carrière, clubs et sélection compris.