Kylian Mbappé : L’annonce cash du Real Madrid !

Le Real Madrid peut compter sur un grand Kylian Mbappé en ce début de saison. L’attaquant empile les buts et extirpe l’équipe merengue de bien des situations étriquées. Il l’a une fois de plus prouvé dimanche contre Getafe (1-0). L’occasion pour Federico Valverde de lâcher une punchline en zone mixte.

10 buts en 9 journées de Liga. Voici le bilan de Kylian Mbappé depuis le coup d’envoi de la saison. Sur la pelouse de Getafe, le numéro 10 du Real Madrid a une fois de plus été décisif dimanche soir (1-0). Son but permet à la Casa Blanca de compter deux points d’avance au classement face au FC Barcelone avant le Clasico dimanche prochain au Santiago Bernabeu.

«Nous allons profiter de lui, lui faire des passes décisives et le laisser s'amuser» Après la victoire merengue dimanche, Federico Valverde a clairement annoncé que lui-même et le reste du vestiaire madrilène comptaient bien continuer d’abreuver leur serial buteur de ballons à l’avenir. « Mbappé ? Nous allons profiter de lui, lui faire des passes décisives et le laisser s'amuser avec les autres attaquants. Nous allons le laisser s'approcher du but adverse ».