Mbappé : Le Real Madrid a enfin trouvé son remplaçant ?

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé a une nouvelle fois tiré le Real Madrid d’une situation délicate. Ce dimanche, le capitaine de l’équipe de France a offert la victoire aux siens sur la pelouse de Getafe (0-1). La question de savoir qui pourra endosser le rôle de l’attaquant de 26 ans s’il est dans un moins bon jour se pose tout de même. Et à cela, le Real Madrid semble avoir trouvé la réponse.

Le Real Madrid peut une nouvelle fois remercier Kylian Mbappé. Ce dimanche, le capitaine de l’équipe de France a inscrit l’unique but de la rencontre face à Getafe et a ainsi offert la victoire aux siens (0-1). L’attaquant de 26 ans a trouvé le chemin des filets pour la 15e fois cette saison toutes compétitions confondues, et a montré que les Merengue commençaient à devenir dépendant de lui.

Vinicius Jr en mesure de remplacer Mbappé au Real Madrid ? La question de savoir qui peut prendre le relais de Kylian Mbappé au Real Madrid lorsqu’il est dans un moins bon jour se pose alors comme le rapporte L’Equipe. Pour le moment, seul Vinicius Jr semble en mesure d’endosser ce rôle et d’évoluer au même niveau que l’ancien du PSG. Le Brésilien a fait une grande différence après son entrée en jeu contre Getafe.