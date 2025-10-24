Mercato - PSG : Les trois prochains transferts sont annoncés !

Axel Cornic

Ça pourrait bouger au Paris Saint-Germain, qui semble préparer un grand ménage pour la fin de la saison. Après Gianluigi Donnarumma, le duo formé par Luis Enrique et Luis Campos semble déjà avoir trouvé ses prochaines victimes, avec notamment deux départs qui se dessinent en défense.

Depuis deux ans, le PSG a beaucoup changé. Et Luis Enrique semble être aux commandes, puisque grâce à une relation forte avec Luis Campos et le président Nasser Al-Khelaïfi, il a clairement carte blanche pour former son équipe. Un pouvoir qui n’a d’ailleurs fait que se confirmer, depuis la récente victoire en Ligue des Champions.

Nouveaux départs au PSG Cet été par exemple, l’Espagnol aurait demandé à ne pas changer son effectif, avec seulement quelques recrues vraiment essentielles. C’est le cas au poste de gardien, où Gianluigi Donnarumma a été poussé vers a sortie au PSG, vraisemblablement pas adéquat pour le jeu réclamé par un Luis Enrique qui lui a préféré Lucas Chevalier.