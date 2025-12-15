Zidane : La nouvelle relation dévoilée !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pressenti pour venir succéder à Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l'équipe de France l'été prochain, Zinedine Zidane pourrait rapidement nouer une belle relation avec Rayan Cherki et le mettre au centre de son projet. Daniel Riolo semble d'ailleurs persuadé que le joueur de Manchester City sera au coeur du projet.

Auteur d'une gros début de saison sous ses nouvelles couleurs de Manchester City qu'il a rejoint l'été dernier, Rayan Cherki peut-il, à terme, s'imposer comme un élément majeur de l'attaque de l'équipe de France ? Daniel Riolo a évoqué le sujet il y a quelques mois et semble déjà persuadé que Zinedine Zidane, attendu comme futur sélectionneur des Bleus après la Coupe du Monde 2026, mettra Cherki au coeur de son projet et nouera une belle relation avec lui.

« Zidane s’appuiera sur lui » « Zidane a quelque chose que Deschamps n’a pas réellement eu, c’est un joueur comme Cherki. Si Cherki confirme qu’il va devenir une sorte de 10 niveau international, si ça continue comme ça, je pense que Zidane s’appuiera sur lui. Il aime ce genre de joueur là. Pendant des années, on a été en déficit de ce côté-là », indiquait Riolo en novembre dernier sur le futur prometteur entre Rayan Cherki et Zinedine Zidane en équipe de France.