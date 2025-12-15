Une star du PSG agressée, un drame est annoncé

Alexis Brunet

En juillet 2023, lorsqu’il évoluait encore au PSG, Gianluigi Donnarumma avait été victime d’un cambriolage. Les auteurs des méfaits étaient repartis avec un butin compris entre 500 000 et 1M€, mais certains avaient depuis été arrêtés et placés en prison. Malheureusement, l’un des cambrioleurs s’est dernièrement suicidé dans sa cellule. Il n’avait que 21 ans.

Durant toutes ses années au PSG (2021-2025), Gianluigi Donnarumma a eu le temps de collectionner des bons souvenirs mais également des moins bons. Parmi les moments que l’international italien préfère oublier, il y a notamment son départ, un peu amer, mais surtout le cambriolage dont il a été victime en juillet 2023.

Un préjudice financier proche des 1M€ Il y a un peu plus de deux ans, le domicile parisien de Gianluigi Donnarumma avait été la cible d’un cambriolage. L’ancien gardien du PSG ainsi que sa compagne avaient été violentés et les auteurs des faits étaient repartis avec un énorme butin compris entre 500 000 et 1M€. Depuis une enquête a été menée et certains des cambrioleurs ont été placés en prison.