PSG - Hakimi : La réponse cash pour un transfert !

Alexis Brunet

Avec la blessure récente d’Achraf Hakimi, le PSG réfléchit de plus en plus à recruter un nouveau latéral droit. Le club de la capitale a d’ailleurs quelques pistes et l’une d’entre elles mène à Daniel Muñoz, le joueur de Crystal Palace. Toutefois, la formation de Premier League ne souhaiterait pas se séparer du Colombien cet hiver, mais la donne sera différente l’été prochain.

Depuis plusieurs semaines, Achraf Hakimi manque au PSG. Le Marocain s’est blessé lors du match de Ligue des champions face au Bayern Munich et il a laissé un grand vide sur le côté droit de la défense. Une situation qui pourrait d’ailleurs pousser le club de la capitale à s’activer pour lui trouver un remplaçant.

Le PSG apprécie Daniel Muñoz Il y a quelque temps, de nombreuses sources avaient affirmé que Daniel Muñoz était suivi de près par le PSG. Ce dernier serait vu par la direction parisienne comme un remplaçant parfait à Achraf Hakimi. L’international colombien de 29 ans évolue à Crystal Palace depuis 2024 et il s’est rapidement imposé comme l’un des meilleurs à son poste en Premier League.