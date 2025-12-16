Yoann Gourcuff : L’histoire d’amour confirmée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Joueur des Girondins de Bordeaux entre 2008 et 2010, Yoann Gourcuff y a alors connu de très grandes heures. Là-bas, il formait notamment un duo redoutable avec Marouane Chamakh. Une association qui a fait de gros dégâts aux défenses adverses. Il faut dire qu’entre les deux, le courant passait à merveille. Une très belle histoire d’amour sur laquelle est revenu le Marocain.

« On était relié sur la même fréquence » « Avec qui je me suis le mieux entendu sur le terrain ? Avec Yoann Gourcuff, franchement. On a passé d’excellents moments sur le terrain. On était relié sur la même fréquence. Que des bons moments. On a fait tout ce qu’il fallait faire sur le terrain et derrière, on a été récompensé par ce titre de champion de France », a fait savoir Chamakh pour Kampo.