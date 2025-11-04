Gourcuff, salaire… Le conflit à l’origine de son transfert à l’OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant joué 5 saisons à l’OM, Souleymane Diawara avait rejoint le club phocéen en 2009, débarquant alors en provenance des Girondins de Bordeaux. Un départ qui n’avait pas manqué de générer quelques tensions entre le Sénégalais et sa direction de l’époque. Et visiblement, tout serait notamment parti du salaire promis à Yoann Gourcuff. Explications.

Suite au titre de champion de France remporté au terme de la saison 2008-2009, le jackpot était promis aux stars des Girondins de Bordeaux. C’est ainsi qu’il avait notamment été proposé à Yoann Gourcuff… de doubler son salaire. Mais voilà que pour Souleymane Diawara, l’augmentation n’était pas vraiment la même. De quoi marquer le début du conflit avec son président à l’origine de son transfert à l’OM.

« Soit tu doubles tout le monde soit tu doubles personne » Comment Souleymane Diawara s’est donc retrouvé à quitter Bordeaux pour l’OM à cause notamment de Yoann Gourcuff ? Le Sénégalais a tout raconté pour Kampo, expliquant alors : « Le président Triaud ne voulait pas que je parte. A l’époque, j’étais à 100 000€, il m’a dit qu’on allait m’augmenter de 20 000€ avec Chamakh. Entre temps, j’apprends que Diarra et Gourcuff, eux c’est le double. Soit tu doubles tout le monde soit tu doubles personne ».