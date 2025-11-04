Transfert avec Mbappé : Une star mondiale attend le coup de fil !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ils se sont dit oui au début de l’année. Et ce, pour un contrat jusqu’en juin 2034. Pourtant, Erling Braut Haaland serait susceptible de rompre cet engagement envers Manchester City dès le terme de la saison en cours afin de rejoindre Kylian Mbappé au Real Madrid. Explications.

Au mois de janvier dernier, Manchester City officialisait le contrat XXL d’Erling Braut Haaland qui le liait au club mancunien jusqu’à l’été 2034. Parti pour rester à l’Etihad Stadium donc et ce, alors qu’il était de plus en plus question d’une arrivée au Real Madrid pour Haaland avec l’émergence de l’Arabie saoudite dans le feuilleton Vinicius Jr.

«Haaland pourrait quitter Manchester City à la fin de cette saison» Quelques mois sont passés, mais l’avenir d’Erling Braut Haaland semble toujours aussi remis en question à Manchester City. La faute au Real Madrid et à la situation de Vinicius Jr. « Je pense qu'Erling Haaland pourrait quitter Manchester City à la fin de cette saison. On parle beaucoup du départ possible de Vinicius Junior du Real Madrid vers l'Arabie saoudite. Les rumeurs selon lesquelles il pourrait être transféré pour 200 millions d'euros pourraient inciter le club espagnol à faire une offre pour Haaland ». a récemment confié Keith Wyness, ex-président d’Aston Villa.