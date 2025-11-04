Mercato : En feu, l'OM va annoncer plusieurs signatures !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'Olympique de Marseille continue de renforcer son organigramme. Federico Balzaretti va être nommé directeur sportif adjoint du club phocéen avec notamment la mission de gérer une grosse équipe de scouting. Une équipe qui va d'ailleurs rapidement être renforcée par plusieurs recruteurs.

Depuis que Pablo Longoria a pris la présidence de l'OM, l'organigramme du club n'a cessé d'évoluer. Mais son plus gros coup reste probablement la nomination de Medhi Benatia, récemment promu directeur sportif, et qui a largement changé la face du club phocéen. D'ailleurs, l'ancien défenseur central continue de renforcer l'organigramme marseillais.

Balzaretti arrive à l'OM En effet, selon les informations de Fabrizio Romano, Federico Balzaretti va être nommé directeur sportif adjoint de l'OM. Un coup signé Medhi Benatia très proche de l'ancien international italien avec lequel il a évolué durant une saison à l'AS Roma sous les ordres de Rudi Garcia.