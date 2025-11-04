Mercato : En feu, l'OM va annoncer plusieurs signatures !

L'Olympique de Marseille continue de renforcer son organigramme. Federico Balzaretti va être nommé directeur sportif adjoint du club phocéen avec notamment la mission de gérer une grosse équipe de scouting. Une équipe qui va d'ailleurs rapidement être renforcée par plusieurs recruteurs.
Depuis que Pablo Longoria a pris la présidence de l'OM, l'organigramme du club n'a cessé d'évoluer. Mais son plus gros coup reste probablement la nomination de Medhi Benatia, récemment promu directeur sportif, et qui a largement changé la face du club phocéen. D'ailleurs, l'ancien défenseur central continue de renforcer l'organigramme marseillais.
Balzaretti arrive à l'OM
En effet, selon les informations de Fabrizio Romano, Federico Balzaretti va être nommé directeur sportif adjoint de l'OM. Un coup signé Medhi Benatia très proche de l'ancien international italien avec lequel il a évolué durant une saison à l'AS Roma sous les ordres de Rudi Garcia.
Une grosse équipe de scouting va être recrutée
Mais ce n'est pas tout. En effet, selon les informations de RMC Sport, Federico Balzaretti aura un rôle très important sur le mercato puisqu'il sera en charge d'une grosse équipe de scouting. Une équipe qui est en train d’être recrutée par l'OM, ce qui annonce donc encore plusieurs arrivées dans les prochaines semaines.