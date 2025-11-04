Surprise, un proche de Benatia va signer à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours actif en coulisses pour densifier la direction de l'OM, Medhi Benatia serait proche de boucler la signature de son ancien coéquipier Federico Balzaretti. L'Italien va quitter l'AS Roma pour occuper un poste de directeur sportif adjoint du club phocéen. Avec un rôle clé dans l'organigramme.

Depuis que Pablo Longoria a décidé d'inclure Medhi Benatia dans l'organigramme de l'OM, son professionnalisme est loué de toute part. Il faut dire que celui qui est désormais directeur sportif du club phocéen a su très bien s'entourer et cela semble devoir se poursuivre.

Balzaretti tout proche de l'OM ? En effet, selon plusieurs médias dont Fabrizio Romano et Gianluca Di Marzio, Federico Balzaretti serait proche de signer à l'OM. Un renfort réclamé et bouclé par Medhi Benatia. Il faut dire que les deux hommes sont proches depuis qu'ils ont évolué ensemble à l'AS Roma durant la saison 2013-2014 sous les ordres de Rudi Garcia. D'ailleurs, Federico Balzaretti était toujours au sein du club de la capitale italienne où il s'occupait du suivi des joueurs prêtés.