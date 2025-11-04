Surprise, un proche de Benatia va signer à l'OM !

Toujours actif en coulisses pour densifier la direction de l'OM, Medhi Benatia serait proche de boucler la signature de son ancien coéquipier Federico Balzaretti. L'Italien va quitter l'AS Roma pour occuper un poste de directeur sportif adjoint du club phocéen. Avec un rôle clé dans l'organigramme.
Depuis que Pablo Longoria a décidé d'inclure Medhi Benatia dans l'organigramme de l'OM, son professionnalisme est loué de toute part. Il faut dire que celui qui est désormais directeur sportif du club phocéen a su très bien s'entourer et cela semble devoir se poursuivre.
Balzaretti tout proche de l'OM ?
En effet, selon plusieurs médias dont Fabrizio Romano et Gianluca Di Marzio, Federico Balzaretti serait proche de signer à l'OM. Un renfort réclamé et bouclé par Medhi Benatia. Il faut dire que les deux hommes sont proches depuis qu'ils ont évolué ensemble à l'AS Roma durant la saison 2013-2014 sous les ordres de Rudi Garcia. D'ailleurs, Federico Balzaretti était toujours au sein du club de la capitale italienne où il s'occupait du suivi des joueurs prêtés.
Un rôle de directeur sportif adjoint l'attend à l'OM
A l'OM, Federico Balzaretti aura un rôle plus élargi. Selon RMC Sport, l'Italien sera nommé directeur sportif adjoint du club phocéen avec une mission très importante puisqu'il sera notamment en charge du scouting et du recrutement, évidemment sous la direction de Medhi Benatia. Mais Balzaretti devra également mettre en valeur des jeunes talents du club avec de créer du potentiel et de la valeur. Pour cela, sa parfaite maitrise du français sera un atout non négligeable.