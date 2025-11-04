Transferts - Ousmane Dembélé : Le PSG a tranché, c’est validé ?

La rédaction

Depuis quelques jours maintenant, le PSG a ouvert quelques dossiers de prolongation. Le club de la capitale aimerait notamment étendre l’engagement d’Ousmane Dembélé, qui court actuellement jusqu’en juin 2028. Les dirigeants parisiens refuseraient toutefois de s’aligner sur les exigences jugées trop élevées du Ballon d’Or 2025. Mais est-ce que les Rouge-et-Bleu prennent la bonne décision sur ce dossier ? C’est notre sondage du jour !

Le PSG refuse de s'aligner sur les exigences de Dembélé En effet, l’agent d’Ousmane Dembélé utiliserait l’argument du Ballon d’Or pour que le PSG offre un contrat juteux à son client. Seulement, la direction parisienne refuserait pour le moment de s’aligner sur les demandes de son joueur vedette. Les pensionnaires de la Ligue 1 ont changé leur méthode sur ce plan depuis l’arrivée de Luis Enrique. Le PSG ne voudrait ainsi pas déséquilibrer son vestiaire en donnant un salaire trop important à Ousmane Dembélé.