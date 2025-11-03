L’OM éjecte un joueur, le calvaire continue !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Poussé au départ par l'OM lors du mercato estival 2024 alors qu'il avait de gros soucis relationnels avec Medhi Benatia, Jonathan Clauss est en train de vivre une situation similaire aujourd'hui à l'OGC Nice. Mis de côté depuis deux matchs, le latéral droit de 33 ans arrivera en fin de contrat l'été prochain, et son avenir est plus flou que jamais... Explications.

Souvenez-vous, les relations entre Jonathan Clauss et Medhi Benatia, le directeur sportif de l'OM, étaient houleuses les mois qui ont précédé la vente du latéral droit de l'équipe de France à l'OGC Nice. Clauss est finalement parti sur la Côte d'Azur lors du mercato estival 2024, mais son calvaire semble se poursuivre chez les Aiglons puisqu'il n'a pas été convoqué par Franck Haise pour les deux derniers matchs et semble en rupture totale avec ses dirigeants. Comme à l'OM...

« C'est une situation délicate... » Florian Maurice, le directeur sportif de l'OGC Nice, a fait le point sur l'épineux cas Jonathan Clauss dimanche au micro de Ligue 1 + : « On cherche des solutions. C'est évidemment une situation délicate, mais elle l'est autant pour Jonathan que pour nous. On est en discussion avec ses agents pour essayer de trouver des solutions. On a fait une offre de prolongation, avec nos moyens du moment. L'idée, c'est qu'il puisse revenir, parce que c'est un garçon dont on a besoin, au moins jusqu'à la fin de la saison puisqu'il est sous contrat jusqu'en fin de saison minimum », confie Maurice.