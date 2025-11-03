Transfert au PSG : Les discussions révélées avec un international français !

Aujourd’hui au Bayern Munich, Dayot Upamecano est dans sa dernière année de contrat. De quoi intéresser du beau monde. Alors que le PSG pourrait tenter de le récupérer pour 0€ à l’été 2026, le club bavarois n’a pas dit son dernier mot. En effet, prolonger Upamecano est un objectif en Allemagne, où on s’est déjà activé en ce sens.
Le PSG aurait-il déjà identifié son premier coup pour l’été 2026 ? Si toutes les conditions étaient réunies, Dayot Upamecano, en fin de contrat au Bayern Munich, pourrait donc débarquer libre à Paris. Fabrice Hawkins, journaliste RMC, expliquait à ce propos : « Il y a des situations qu’il faudra surveiller. Dayot Upamecano par exemple, qui sera libre s’il ne prolonge pas au Bayern Munich. Evidemment, c’est soumis à cette condition. Quand on lit le livre on voit une connexion qu’il peut y avoir entre le PSG, Moussa Sissoko, qui a une relation étroite avec Al-Khelaïfi. Je ne peux pas imaginer une seule seconde que le PSG ne va pas se positionner sur Upamecano s’il n’a pas prolongé avec le Bayern Munich ».
« Il y a des négociations, des conversations »
Mais le Bayern Munich va-t-il laisser partir Dayot Upamecano librement aussi facilement ? La réponse est non. En effet, le club bavarois a l’intention de prolonger l’international français. Ça a d’ailleurs bougé pour ce nouveau contrat d’Upamecano comme l’a expliqué Fabrizio Romano sur Youtube : « Le Bayern parle avec l’agent d’Upamecano. Il y a des négociations, des conversations. Le Bayern va rencontrer à nouveau l’agent ».
« Nous ferons tout notre possible pour qu'il reste »
Au Bayern Munich, on ne s’en cache d’ailleurs : on va tout faire pour prolonger Dayot Upamecano. Directeur sportif munichois, Max Eberl a expliqué : « Upa est devenu l'un des meilleurs défenseurs centraux au monde. Il a traversé une période difficile avec quelques erreurs. Nous ferons tout notre possible pour qu'il reste ».