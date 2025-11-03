Transfert au PSG : Les discussions révélées avec un international français !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui au Bayern Munich, Dayot Upamecano est dans sa dernière année de contrat. De quoi intéresser du beau monde. Alors que le PSG pourrait tenter de le récupérer pour 0€ à l’été 2026, le club bavarois n’a pas dit son dernier mot. En effet, prolonger Upamecano est un objectif en Allemagne, où on s’est déjà activé en ce sens.

Le PSG aurait-il déjà identifié son premier coup pour l’été 2026 ? Si toutes les conditions étaient réunies, Dayot Upamecano, en fin de contrat au Bayern Munich, pourrait donc débarquer libre à Paris. Fabrice Hawkins, journaliste RMC, expliquait à ce propos : « Il y a des situations qu’il faudra surveiller. Dayot Upamecano par exemple, qui sera libre s’il ne prolonge pas au Bayern Munich. Evidemment, c’est soumis à cette condition. Quand on lit le livre on voit une connexion qu’il peut y avoir entre le PSG, Moussa Sissoko, qui a une relation étroite avec Al-Khelaïfi. Je ne peux pas imaginer une seule seconde que le PSG ne va pas se positionner sur Upamecano s’il n’a pas prolongé avec le Bayern Munich ».

« Il y a des négociations, des conversations » Mais le Bayern Munich va-t-il laisser partir Dayot Upamecano librement aussi facilement ? La réponse est non. En effet, le club bavarois a l’intention de prolonger l’international français. Ça a d’ailleurs bougé pour ce nouveau contrat d’Upamecano comme l’a expliqué Fabrizio Romano sur Youtube : « Le Bayern parle avec l’agent d’Upamecano. Il y a des négociations, des conversations. Le Bayern va rencontrer à nouveau l’agent ».