Transfert au Real Madrid : L'OL mêlé à une guerre XXL !

Alexis Brunet

Depuis plusieurs jours, l’OL s’intéresse de très près à Endrick. L’attaquant souhaiterait quitter le Real Madrid temporairement pour retrouver du temps de jeu et la possibilité de rejoindre Lyon lui plairait. Toutefois, les Gones vont devoir faire attention car la concurrence serait très féroce pour le Brésilien, qui a attiré l’attention de plusieurs clubs.

Atout offensif numéro un de l’OL, Malick Fofana ne pourra pas aider son club pendant un certain temps. Malheureusement, l’international belge s’est sérieusement blessé face à Strasbourg et il sera éloigné des terrains pendant trois mois minimum. Un coup dur qui va forcer Lyon à être actif lors du mercato hivernal.

L’OL piste Endrick Avec la longue absence de Malick Fofana, l’OL cherche donc à faire venir un attaquant lors du mercato hivernal. Selon différentes sources, les dirigeants rhodaniens auraient fait d’Endrick leur priorité. Le Brésilien fait partie des jeunes talents les plus prometteurs et il souhaiterait d’ailleurs quitter le Real Madrid temporairement car il ne joue presque pas (seulement onze minutes depuis le début de la saison).