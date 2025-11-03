Transferts - Nouveau buteur à l'OL : Coup de tonnerre ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En manque de temps de jeu depuis le début de la saison, Endrick avait ouvert la porte à un départ du Real Madrid cet hiver, sous la forme d’un prêt. En ce sens, l’international brésilien se voyait bien rejoindre l’OL, qui n’a pas de titulaire à son poste, mais la Casa Blanca ne semble pas encore assurée de vouloir s’en séparer.

Entre l’OL et Endrick, tout a des airs de mariage parfait. Bien que Martin Satriano ait été prêté par le RC Lens, son arrivée était prévue avant le départ de Georges Mikautadze à Villarreal, qui n’a donc pas été remplacé et l’international brésilien (14 sélections) quant à lui veut du temps de jeu avec pour objectif de participer à la Coupe du monde 2026 avec son pays, ce qu'il n'a pas au Real Madrid.

Endrick a rejoué avec le Real Madrid Comme indiqué par L’Équipe, des discussions ont déjà été entamées dans l’optique d’un prêt d’Endrick cet hiver et ce dernier a fait de l’OL sa destination privilégiée, conscient qu’il aura l’opportunité d’y jouer. Toutefois, voir l’attaquant âgé de 19 ans quitter le Real Madrid en janvier n’est pas encore assuré.