Transferts - Nouveau buteur à l'OL : Coup de tonnerre ?

En manque de temps de jeu depuis le début de la saison, Endrick avait ouvert la porte à un départ du Real Madrid cet hiver, sous la forme d’un prêt. En ce sens, l’international brésilien se voyait bien rejoindre l’OL, qui n’a pas de titulaire à son poste, mais la Casa Blanca ne semble pas encore assurée de vouloir s’en séparer.
Entre l’OL et Endrick, tout a des airs de mariage parfait. Bien que Martin Satriano ait été prêté par le RC Lens, son arrivée était prévue avant le départ de Georges Mikautadze à Villarreal, qui n’a donc pas été remplacé et l’international brésilien (14 sélections) quant à lui veut du temps de jeu avec pour objectif de participer à la Coupe du monde 2026 avec son pays, ce qu'il n'a pas au Real Madrid.
Endrick a rejoué avec le Real Madrid
Comme indiqué par L’Équipe, des discussions ont déjà été entamées dans l’optique d’un prêt d’Endrick cet hiver et ce dernier a fait de l’OL sa destination privilégiée, conscient qu’il aura l’opportunité d’y jouer. Toutefois, voir l’attaquant âgé de 19 ans quitter le Real Madrid en janvier n’est pas encore assuré.
Le Real Madrid n’a pas pris sa décision
En effet, Xabi Alonso l’a utilisé pour la première fois de la saison samedi lors de la victoire face à Valence (4-0) en le faisant entrer à la place de Kylian Mbappé. De quoi remettre en question son prêt cet hiver ? D’après The Athletic, le Real Madrid ne veut pas prendre de décision définitive pour le moment. Tout reste donc ouvert.