OM - OL : Endrick a choisi son prochain club !

Si son nom a été cité du côté de l’OM, c’est plutôt l’OL qu’Endrick pourrait rejoindre lors du prochain mercato hivernal. À la recherche de temps de jeu, ce qu’il n'a pas au Real Madrid depuis le début de la saison, l’international brésilien a bien conscience que le poste d’attaquant titulaire est vacant à Lyon, qui a sa préférence pour le moment.

Alors que Xabi Alonso ne l’a pas utilisé une seule fois depuis le début de la saison, Endrick pourrait bien débarquer en Ligue 1 cet hiver. En ce sens, l’OM a été annoncé sur sa piste, mais comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano, c’est l’OL qui est entré en contact avec l’attaquant du Real Madrid.

Endrick a une préférence pour l’OL L’objectif est qu’Endrick arrive en prêt jusqu’à la fin de la saison, une information confirmée par L’Équipe. L’OL est toujours à la recherche d’un attaquant titulaire après le départ de Georges Mikautadze et tente de s’attacher les services de l’international brésilien (14 sélections).