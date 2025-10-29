OM - OL : Endrick a choisi son prochain club !

Si son nom a été cité du côté de l’OM, c’est plutôt l’OL qu’Endrick pourrait rejoindre lors du prochain mercato hivernal. À la recherche de temps de jeu, ce qu’il n'a pas au Real Madrid depuis le début de la saison, l’international brésilien a bien conscience que le poste d’attaquant titulaire est vacant à Lyon, qui a sa préférence pour le moment.
Alors que Xabi Alonso ne l’a pas utilisé une seule fois depuis le début de la saison, Endrick pourrait bien débarquer en Ligue 1 cet hiver. En ce sens, l’OM a été annoncé sur sa piste, mais comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano, c’est l’OL qui est entré en contact avec l’attaquant du Real Madrid.
Endrick a une préférence pour l’OL
L’objectif est qu’Endrick arrive en prêt jusqu’à la fin de la saison, une information confirmée par L’Équipe. L’OL est toujours à la recherche d’un attaquant titulaire après le départ de Georges Mikautadze et tente de s’attacher les services de l’international brésilien (14 sélections).
Un poste d’attaquant titulaire inoccupé
Des discussions sont en cours afin de rendre l’opération possible et les Gones peuvent en plus compter sur la préférence du joueur. Endrick veut avant tout du temps de jeu dans l’optique de la Coupe du monde 2026 et, comme indiqué par L’Équipe, a bien conscience que l’OL n’a pas de titulaire à son poste. Il a informé son entourage que pour le moment, sa volonté était de rejoindre Lyon cet hiver.