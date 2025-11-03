Verratti - Ibrahimovic : Les retrouvailles inattendues après le PSG !

Axel Cornic

Lors du début du projet QSI, des grosses sommes ont été investies pour faire venir au Paris Saint-Germain les plus grandes stars européennes. Cela a notamment été le cas avec Zlatan Ibrahimovic ainsi qu’avec Marco Verratti, véritables symboles de cette époque parisienne, qui ne sont désormais plus au club.

C’est une époque qui semble si lointaine, quand on connait la nouvelle politique du PSG. Tout le premier cycle de QSI nous a offert énormément de rebondissements et si les désillusions ont été nombreuses en Ligue des Champions, on ne s’est ennuyé sur le mercato. Chaque marché des transferts était une véritable attraction, avec quelques très jolis coups.

L’ancien PSG de Ibrahimovic L’été 2012 a été tout particulièrement chaud, avec les arrivées de certaines des plus grandes stars de l’époque. Il y a notamment eu Zlatan Ibrahimovic, arraché à l’AC Milan et qui a marqué l’histoire du PSG. Ce n’est pas tout, puisque lors de ce mercato un tout jeune inconnu est également arrivé avec Marco Verratti, devenu ensuite l’un des piliers de l’équipe parisienne.