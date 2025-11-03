Mercato - PSG : La star que Luis Enrique veut garder «très longtemps» !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé à l’été 2013 en provenance de l’AS Rome, Luis Enrique espère voir Marquinhos pendant encore de nombreuses années au PSG. Ce lundi, à la veille de la réception du Bayern Munich, le technicien espagnol a encensé son capitaine et ses qualités de leader, exprimant son souhait de le voir rester encore « très longtemps ici ».

Après avoir manqué les deux dernières rencontres de Ligue des champions, Marquinhos devrait être de retour mardi pour la réception du Bayern Munich, lui qui a été laissé au repos samedi face à l’OGC Nice (1-0). Un joueur dont Luis Enrique a rappelé l’importance ce lundi en conférence de presse.

« J'espère qu'il restera très longtemps ici » « En termes footballistiques, il n'y aucun doute sur le niveau de Marquinhos et dans le personnel, il est très fort, c'est une personne magnifique. C'est un vrai leader et je suis très content d'avoir un joueur comme lui, j'espère qu'il restera très longtemps ici », a déclaré l’entraîneur du PSG.