Transfert à 75M€, le gros raté du PSG !

Alexis Brunet

Mardi soir, le PSG affrontera le Bayern Munich en Ligue des champions. Les Parisiens devront contenir l’attaque de feu des Bavarois et notamment Luis Diaz. Ce dernier était d’ailleurs pisté par le club de la capitale l’été dernier, mais il avait finalement décidé de rejoindre l’Allemagne. Les dirigeants bavarois avaient dû mettre 75M€ sur la table pour le faire venir de Liverpool.

Après une large victoire 7-2 contre le Bayer Leverkusen, le PSG retrouve le chemin de la Ligue des champions mardi soir. Encore une fois, les Parisiens défieront une équipe allemande, puisqu’ils reçoivent le Bayern Munich au Parc des princes. Un véritable choc, puisque les Bavarois ont tout simplement gagné tous leurs matchs depuis le début de la saison.

Le PSG voulait Luis Diaz Mardi soir, le PSG devra donc redoubler de vigilance pour canaliser les attaquants munichois. Les Bavarois sont particulièrement dangereux offensivement, avec notamment leur trio composé de Harry Kane, Michael Olise et Luis Diaz. D’ailleurs, comme le rapporte Foot Mercato, le Colombien faisait partie des cibles parisiennes l’été dernier, lui qui est très apprécié par Luis Campos et Luis Enrique. Le FC Barcelone était aussi très intéressé mais c’est finalement le Bayern Munich qui a remporté la mise.