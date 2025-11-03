Lionel Messi : Le PSG refait le coup !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Samedi, à quelques secondes du terme d’une rencontre fermée face à l’OGC Nice, Gonçalo Ramos a offert la victoire au PSG en inscrivant un but décisif à la 93e minute. Une performance qui rappelle celle de Lionel Messi en 2023, le dernier joueur du club à avoir trouvé le chemin des filets aussi tard pour permettre aux siens d’empocher les trois points.

Le PSG a cru ne pas pouvoir trouver la faille face à l’OGC Nice samedi en fin d’après-midi, mais Luis Enrique a encore une fois pu compter sur son supersub Gonçalo Ramos pour décrocher les trois points. Sur corner, l’attaquant portugais a inscrit son 5e but de la saison (toutes compétitions confondues) d’une tête sur un corner frappé par Lee Kang-in. Du jamais-vu à Paris depuis Lionel Messi.

Ramos fait comme Messi Comme le souligne le site du PSG, Gonçalo Ramos n’est pas passé loin de battre Lionel Messi grâce à cette réalisation qui donne les trois points à son équipe. Buteur à la 93:59, l’international portugais a inscrit le but vainqueur le plus tardif depuis un jour de février 2023, et le but marqué par Lionel Messi face au LOSC (94:26, pour le 4-3).