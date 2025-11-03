Lionel Messi : Le PSG refait le coup !

Samedi, à quelques secondes du terme d’une rencontre fermée face à l’OGC Nice, Gonçalo Ramos a offert la victoire au PSG en inscrivant un but décisif à la 93e minute. Une performance qui rappelle celle de Lionel Messi en 2023, le dernier joueur du club à avoir trouvé le chemin des filets aussi tard pour permettre aux siens d’empocher les trois points.
Le PSG a cru ne pas pouvoir trouver la faille face à l’OGC Nice samedi en fin d’après-midi, mais Luis Enrique a encore une fois pu compter sur son supersub Gonçalo Ramos pour décrocher les trois points. Sur corner, l’attaquant portugais a inscrit son 5e but de la saison (toutes compétitions confondues) d’une tête sur un corner frappé par Lee Kang-in. Du jamais-vu à Paris depuis Lionel Messi.
Ramos fait comme Messi
Comme le souligne le site du PSG, Gonçalo Ramos n’est pas passé loin de battre Lionel Messi grâce à cette réalisation qui donne les trois points à son équipe. Buteur à la 93:59, l’international portugais a inscrit le but vainqueur le plus tardif depuis un jour de février 2023, et le but marqué par Lionel Messi face au LOSC (94:26, pour le 4-3).
« C'est un match spécial pour moi »
« C'est un plaisir de mettre un but à la dernière minute, c'est magnifique, savourait Gonçalo Ramos après la partie, dans des propos rapportés par L’Équipe. C'est un match spécial pour moi. Je n'ai pas attendu le but pour avoir de la confiance. Je marque plus que de fois quand je rentre, peut-être parce que je suis plus souvent remplaçant (rires). Mais c'est une très belle histoire et une belle préparation pour affronter le Bayern Munich. On s'y prépare depuis un moment, mais chaque jour est une opportunité de s'améliorer. »