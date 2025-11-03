PSG : Panique pour Ousmane Dembélé, nouvel indice lourd de sens...

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A peine deux semaines après son retour sur les terrains, Ousmane Dembélé s’est plaint de douleurs à l’ischio droit après le match contre l’OGC Nice. De quoi susciter l’inquiétude alors que le Ballon d’Or 2025 s’est absenté un mois et demi en début de saison. Selon le PSG, l’attaquant n’a pas rechuté, et cela s’est confirmé à l’entraînement ce lundi matin.

Entré en jeu pour les vingt dernières minutes du match face à l’OGC Nice samedi, Ousmane Dembélé n’a pas rassuré sur son état à la fin du match. « J'ai mal à l'ischio, j'ai trop mal », a-t-il lancé à ses coéquipiers au moment de célébrer la victoire obtenue dans les dernières secondes. Une annonce inquiétante quand on sait que l’international français avait été laissé sur le banc par Luis Enrique à cause d’une gêne ressentie à cet endroit plus tôt dans la journée.

Frayeur pour Dembélé Victime d'une déchirure aux ischio-jambiers de la cuisse droite en septembre, Ousmane Dembélé avait été éloigné des terrains pendant près d'un mois et demi. La séquence de samedi avait de quoi effrayer le PSG, mais selon L’Équipe, les nouvelles sont rassurantes. Le club assure que son Ballon d’Or n’a pas rechuté, et cela s’est confirmé ce lundi.