PSG : Panique pour Ousmane Dembélé, nouvel indice lourd de sens...

A peine deux semaines après son retour sur les terrains, Ousmane Dembélé s’est plaint de douleurs à l’ischio droit après le match contre l’OGC Nice. De quoi susciter l’inquiétude alors que le Ballon d’Or 2025 s’est absenté un mois et demi en début de saison. Selon le PSG, l’attaquant n’a pas rechuté, et cela s’est confirmé à l’entraînement ce lundi matin.
Entré en jeu pour les vingt dernières minutes du match face à l’OGC Nice samedi, Ousmane Dembélé n’a pas rassuré sur son état à la fin du match. « J'ai mal à l'ischio, j'ai trop mal », a-t-il lancé à ses coéquipiers au moment de célébrer la victoire obtenue dans les dernières secondes. Une annonce inquiétante quand on sait que l’international français avait été laissé sur le banc par Luis Enrique à cause d’une gêne ressentie à cet endroit plus tôt dans la journée.
Frayeur pour Dembélé
Victime d'une déchirure aux ischio-jambiers de la cuisse droite en septembre, Ousmane Dembélé avait été éloigné des terrains pendant près d'un mois et demi. La séquence de samedi avait de quoi effrayer le PSG, mais selon L’Équipe, les nouvelles sont rassurantes. Le club assure que son Ballon d’Or n’a pas rechuté, et cela s’est confirmé ce lundi.
L’attaquant français présent à l’entraînement
RMC rapporte qu’Ousmane Dembélé était présent à la séance du jour et a pu s’entraîner normalement, sans gêne apparente. Le numéro 10 du PSG a notamment participé au torro sans problème, de bon augure à la veille du choc de Ligue des champions contre le Bayern Munich en Ligue des champions.