Dembélé - PSG : L’annonce troublante de Luis Enrique

Axel Cornic

Auteur d’une saison dernière magnifique, qui a été couronnée d’une Ligue des Champions ainsi que d’un Ballon d’Or, Ousmane Dembélé a rencontré quelques problèmes. Une blessure aux ischio-jambiers a en effet freiné la star du Paris Saint-Germain, qui retrouve peu à peu du temps de jeu depuis quelques matchs.

Pour le moment, Ousmane Dembélé n’a disputé qu’une seule rencontre de Ligue des Champions. La faite à une blessure qui l’a tenu éloigné des terrains pendant plusieurs semaines, avec l’international français qui n’est revenu à la compétition que récemment. Mais tout le monde se demande si le PSG pourra compter sur lui ce mardi, pour le choc face au Bayern Munich.

Dembélé titulaire contre le Bayern Munich ? Au micro de Sky Sport Italia, Luis Enrique s’est exprimé au sujet de l’état de santé de sa star. « Ousmane est dans la situation normale d’un joueur qui revient à peine d’une blessure. Il a retrouvé l’équipe en bonnes conditions parce qu’il s’est entrainé avec tout le groupe, a joué pas mal de minutes récemment et je pense qu’il est dans une forme parfaite » a expliqué le coach du PSG.