«Un grand joueur» : Un rêve est réalisé au PSG !

Le PSG a enfin décroché sa première Ligue des champions la saison dernière, un moment particulièrement émouvant pour Marquinhos, le capitaine emblématique du club. Présent à Paris depuis 2013, le Brésilien a vécu de nombreuses désillusions européennes avant ce sacre européen. A la veille d’affronter le Bayern Munich, Vitinha s’est réjoui d’avoir pu contribuer à réaliser le rêve de son coéquipier.

Le 31 mai dernier, le PSG remportait la première Ligue des champions de son histoire. Une soirée riche en émotions pour tous les joueurs, mais un peu plus pour Marquinhos, le capitaine de l’équipe parisienne, arrivé dans la capitale à l’été 2013 et qui a connu les nombreuses désillusions européennes du club durant la dernière décennie. Présent en conférence de presse ce lundi, Vitinha a reconnu que ce sacre fut important pour Marquinhos.

« Ça fait longtemps qu’il essayait de gagner ce trophée » « Il est heureux, on le voit sur son visage qu’il se sent bien. On est contents pour lui, ça fait longtemps qu’il est là, qu’il essayait de gagner ce trophée. Il est toujours le leader qu’on connaît, dans la parole, dans l’exemple. On a avec lui un grand leader, un grand collègue et un grand joueur », a salué le milieu portugais du PSG, rapporté par Le Parisien, à la veille du choc de Ligue des champions contre le Bayern Munich.