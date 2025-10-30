Marquinhos : C'est terminé, la proposition surprise au PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Du côté du Paris Saint-Germain, Marquinhos ne veut pas faire la saison de trop selon L'Equipe. Bien qu'il soit contractuellement lié au club jusqu'à l'été 2028, le capitaine du PSG serait prêt à aller voir ailleurs si ses performances ne suivent plus. Aux yeux de Romain Beddouk, la nouvelle figure forte du PSG en terme de leadership et de longévité ne devrait être personne d'autre que Vitinha.

Le PSG a positionné deux de ses joueurs sur le podium du Ballon d'or 2025, à commencer par le lauréat Ousmane Dembélé et le métronome de l'équipe de Luis Enrique : Vitinha. Le milieu de terrain portugais a hérité de la dernière marche du podium derrière l'attaquant du FC Barcelone : Lamine Yamal. A 25 ans, Vitinha a déjà bouclé trois saisons pleines dont une couronnée de succès tant sur le plan national que continental avec la Ligue des champions et la Supercoupe d'Europe.

«Je veux qu'il soit le successeur de Marquinhos en terme de longévité au club» Après avoir mené une interview avec Vitinha pour Ici Paris, Romain Beddouk s'est confié sur les ondes de la radio concernant son souhait de témoigner d'une longévité digne de Marquinhos pour le Portugais au PSG une fois que le capitaine aura tourné la page. « Je ne sais pas quel statut aura Vitinha quand Marquinhos s'en ira. Si ce sera lui le capitaine de cette équipe ou pas, puisqu'il y a aussi d'autres prétendants. En revanche, ce dont je suis certain, c'est que je veux qu'il soit le successeur de Marquinhos en terme de longévité au club ».