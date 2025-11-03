L’annonce d’une star qui va enflammer le PSG !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir remporté la Ligue des champions pour la première fois de son histoire la saison dernière, le PSG compte bien refaire le coup cette année. Comme l’a confié Achraf Hakimi, ce sacre en C1 a libéré les Parisiens d’un poids et l’international marocain estime que le club de la capitale a ce qu’il faut pour réitérer cet exploit.

Le PSG deviendra-t-il la neuvième équipe de l’histoire à remporter la Ligue des champions deux années de suite ? La dernière en date à l’avoir fait est le Real Madrid (2016, 2017, 2018) et le club de la capitale a l’opportunité d’intégrer ce cercle très fermé, un défi qu’Achraf Hakimi est prêt à relever.

Hakimi vise le doublé en Ligue des champions « Plus ou moins facile de commencer la saison avec le titre de champion d’Europe ? Je ne dirais pas que c'est facile ou difficile. C'est plutôt une responsabilité, et savoir que nous sommes champions nous donne la force de défendre le titre. C'est aussi un défi de toujours prouver, et peu d'équipes ont gagné la Champions League deux fois de suite. C'est donc un défi pour nous, cela nous motive et devrait nous donner de la force, surtout en se souvenant de la campagne de l'année dernière, qui n'a pas été facile », a déclaré l’international marocain, dans un entretien accordé aux médias du PSG.