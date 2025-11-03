Un nouveau Ballon d’Or au PSG, «c'est devenu un rêve»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après le Ballon d’Or remporté par Ousmane Dembélé, le PSG pourrait bientôt en avoir un deuxième en la personne d’Achraf Hakimi. L’international marocain figure dans les 10 finalistes du Ballon d’Or africain 2025 et s’il assure ne pas y penser constamment, le remporter est devenu un rêve pour le latéral droit du club de la capitale.

Et si après Ousmane Dembélé, le PSG comptait un deuxième Ballon d’Or dans ses rangs ? Sixième au classement du trophée récompensant le meilleur joueur de la saison, Achraf Hakimi fait partie des 10 finalistes du Ballon d’Or africain 2025, avec Mohamed Salah, Franck Anguissa, Fiston Mayele, Denis Bouanga, Serhou Guirassy, Oussama Lamlioui, Victor Osimhen, Iliman Ndiaye et Pape Matar Sarr.

« Je n'y pense pas constamment mais maintenant que j'ai une chance de le gagner, c'est devenu un rêve ! » « Je n'y pense pas constamment mais maintenant que j'ai une chance de le gagner, c'est devenu un rêve ! », a confié Achraf Hakimi, dans un entretien accordé aux médias du PSG. « J'ai beaucoup travaillé pour pouvoir remporter des titres, collectifs et individuels, et maintenant que je fais partie des joueurs présélectionnés pour le remporter… Je pense que je suis l'un des joueurs qui le mérite après la saison que j'ai réalisée, et je suis heureux de faire partie des favoris. Cela me motive aussi davantage à continuer à faire des efforts pour, je l'espère, figurer à nouveau sur la liste l'année prochaine ! »