PSG - Ousmane Dembélé : Luis Enrique annonce un nouveau Ballon d’Or ?

Le 22 septembre dernier, Ousmane Dembélé entrait dans l’histoire en remportant le Ballon d’Or 2025. Une très belle récompense pour le PSG qui a donc vu son numéro 10 être sacré. De son côté, Achraf Hakimi pourrait prochainement recevoir le Ballon d’Or africain. Une possibilité que n’écarte absolument pas Luis Enrique.

Revenu sur les terrains cette semaine, Ousmane Dembélé dispose désormais d’un nouveau statut. Le numéro 10 du PSG a été élu Ballon d’Or il y a un peu plus d’un mois, après avoir réalisé une formidable saison. Mais le club parisien pourrait de nouveau voir l’un de ses joueurs recevoir une très belle distinction individuelle dans les semaines à venir.

Hakimi en duel face à Salah Sixième du Ballon d’Or, Achraf Hakimi est l’un des grands favoris pour la succession d’Ademola Lookman au Ballon d’Or africain. Le latéral droit du PSG sera en concurrence avec Mohamed Salah, quatrième du Ballon d’Or. Interrogé sur ce potentiel trophée pour le Marocain ce vendredi, Luis Enrique a réaffirmé tout son amour pour le numéro 2.