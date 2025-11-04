Vinicius Jr - PSG : Le transfert légendaire à 250M€ !

Pierrick Levallet

Du côté du PSG, le mercato pourrait prendre une tournure inattendue. Récemment, des rumeurs ont évoqué d’un intérêt du club de la capitale pour... Vinicius Jr ! L’international auriverde vivrait plutôt mal sa situation au Real Madrid. Le Brésilien serait toutefois sur les tablettes de l’Arabie Saoudite, qui serait prête à aligner un montant record pour le recruter.

Depuis l’arrivée de Luis Enrique, le PSG a changé drastiquement sa manière de recruter. Le club de la capitale ne souhaite plus miser sur les stars et a remis le collectif au centre du projet. Le mercato pourrait toutefois prendre une tournure inattendue chez les Rouge-et-Bleu. Selon certaines rumeurs, les pensionnaires de la Ligue 1 garderaient un œil sur la situation de Vinicius Jr.

Vinicius Jr sur le départ au Real Madrid ? L’international auriverde ne se sentirait en effet plus considéré à sa juste valeur au Real Madrid. L’attaquant de 25 ans s’est retrouvé relégué à un rôle de second plan depuis l’arrivée de Kylian Mbappé. Les tensions récentes avec Xabi Alonso pourraient d’ailleurs pousser Vinicius Jr à revoir ses plans pour son avenir.