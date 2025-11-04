Vinicius Jr - PSG : Le transfert légendaire à 250M€ !

Du côté du PSG, le mercato pourrait prendre une tournure inattendue. Récemment, des rumeurs ont évoqué d’un intérêt du club de la capitale pour... Vinicius Jr ! L’international auriverde vivrait plutôt mal sa situation au Real Madrid. Le Brésilien serait toutefois sur les tablettes de l’Arabie Saoudite, qui serait prête à aligner un montant record pour le recruter.
Depuis l’arrivée de Luis Enrique, le PSG a changé drastiquement sa manière de recruter. Le club de la capitale ne souhaite plus miser sur les stars et a remis le collectif au centre du projet. Le mercato pourrait toutefois prendre une tournure inattendue chez les Rouge-et-Bleu. Selon certaines rumeurs, les pensionnaires de la Ligue 1 garderaient un œil sur la situation de Vinicius Jr.
Vinicius Jr sur le départ au Real Madrid ?
L’international auriverde ne se sentirait en effet plus considéré à sa juste valeur au Real Madrid. L’attaquant de 25 ans s’est retrouvé relégué à un rôle de second plan depuis l’arrivée de Kylian Mbappé. Les tensions récentes avec Xabi Alonso pourraient d’ailleurs pousser Vinicius Jr à revoir ses plans pour son avenir.
L'Arabie Saoudite est encore sur le coup
Mais le PSG ne serait pas vraiment seul sur le coup. Comme le rapporte TeamTALK, l’Arabie Saoudite envisagerait également d’enrôler Vinicius Jr. Le championnat saoudien pourrait même lâcher la somme record de 250M€ pour le recruter. Le Brésilien deviendrait ainsi le joueur le plus cher de l’histoire, éclipsant les 222M€ déboursés par le PSG pour Neymar en 2017. À suivre...