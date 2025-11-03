Kylian Mbappé, la fake news avec l’extrême droite !

Au cours des dernières heures, Kylian Mbappé se retrouve au coeur d’une polémique sur les réseaux sociaux. En effet, des propos sont prêtés à l’attaquant du Real Madrid et de l’équipe de France concernant Jordan Bardella et les élections présidentielles de 2027. Mais Mbappé a-t-il réellement dit ce qui est rapporté ?
Kylian Mbappé serait-il prêt à arrêter l’équipe de France ? Tels sont en tout cas les propos qui auraient été tenus par le capitaine des Bleus comme le rapportent certains comptes sur les réseaux sociaux. « En 2027, si Bardella est élu, je ne participerai plus à l’équipe de France », aurait alors dit Mbappé, de quoi déclencher alors une vague de haine contre le joueur du Real Madrid venue d’extrême droite.
« Personne ne retrouve la déclaration de Mbappé sur Bardella »
Mais voilà que tout cela est une fake news. En effet, Kylian Mbappé n’a jamais dit de tels propos concernant Jordan Bardella et les présidentielles 2027. Sur X, répondant à ceux qui relaient cette phrase, Pierre Ménès a fait savoir : « J’ai cherché, j’ai demandé aux ia, mais personne ne retrouve la déclaration de Mbappé sur Bardella. Une fake new de plus ».
« On préfère toujours et encore harceler ce garçon sans cesse »
Une fois de plus, Pierre Ménès n’hésite pas à monter au créneau pour Kylian Mbappé. Le journaliste est depuis un moment un grand défenseur du capitaine de l’équipe de France. « Les thèmes de haine sont très habituels avec Mbappé. Là le dernier truc avec Mbappé c’est qu’il a pris le 10 au Real Madrid donc ça y est Mobutu est en train de mettre le Real à ses pieds. Alors que le Real a juste décidé de lui confier le 10 parce que c’est avec ça qu’il va vendre le plus de maillots. Faut vraiment avoir le cerveau d’un bulot crevé pour pas comprendre ça. Mais on préfère toujours et encore harceler ce garçon sans cesse », avait-il expliqué durant l’été.