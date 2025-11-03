Kylian Mbappé, la fake news avec l’extrême droite !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au cours des dernières heures, Kylian Mbappé se retrouve au coeur d’une polémique sur les réseaux sociaux. En effet, des propos sont prêtés à l’attaquant du Real Madrid et de l’équipe de France concernant Jordan Bardella et les élections présidentielles de 2027. Mais Mbappé a-t-il réellement dit ce qui est rapporté ?

Kylian Mbappé serait-il prêt à arrêter l’équipe de France ? Tels sont en tout cas les propos qui auraient été tenus par le capitaine des Bleus comme le rapportent certains comptes sur les réseaux sociaux. « En 2027, si Bardella est élu, je ne participerai plus à l’équipe de France », aurait alors dit Mbappé, de quoi déclencher alors une vague de haine contre le joueur du Real Madrid venue d’extrême droite.

« Personne ne retrouve la déclaration de Mbappé sur Bardella » Mais voilà que tout cela est une fake news. En effet, Kylian Mbappé n’a jamais dit de tels propos concernant Jordan Bardella et les présidentielles 2027. Sur X, répondant à ceux qui relaient cette phrase, Pierre Ménès a fait savoir : « J’ai cherché, j’ai demandé aux ia, mais personne ne retrouve la déclaration de Mbappé sur Bardella. Une fake new de plus ».