Hatem Ben Arfa, le violent clash en équipe de France

International français à 15 reprises, Hatem Ben Arfa a notamment eu l'occasion de disputer l'Euro 2012 avec les Bleus. Appelé par Laurent Blanc, l'ancien joueur du PSG dispute notamment le 3ème match de poule face à la Suède. C'est d'ailleurs suite à cette rencontre qu'un violent clash a éclaté dans le vestiaire de l'équipe de France entre Ben Arfa et le sélectionneur.

On a pu le voir à l'OM avec Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, dans un vestiaire de football, ça explose souvent. Voilà que celui de l'équipe de France aurait ainsi abrité un violent clash entre Laurent Blanc, alors sélectionneur des Bleus, et Hatem Ben Arfa. Une altercation qui remonte à 2012 en marge de l'Euro et d'une rencontre face à la Suède.

« C'était chaud » C'est Alain Boghossian, adjoint de Laurent Blanc en équipe de France à l'époque, qui a révélé cette altercation entre le sélectionneur et Hatem Ben Arfa. En effet, pour DAZN, le champion du monde 98 a fait savoir : « Laurent Blanc et Hatem Ben Arfa, ça s'est très mal passé. Là, il n'y avait pas de public, c'était dans les vestiaires. Il y a eu une altercation avec Hatem, qui n'était pas content d'être sorti par Laurent Blanc. Il a dit ce qu'il pensait à Laurent en fin de match et ça a mis un peu d'ambiance dans le vestiaire. C'était chaud. C'était à l'Euro, après la Suède ».