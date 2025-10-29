Deschamps : La signature à Paris à l'origine d'une surprise ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, Willem Geubbels a retrouvé le championnat de France. Débarqué de Suisse, l'attaquant s'est engagé avec le Paris FC, tout juste promu en Ligue 1. Pour le moment, les performances ne sont pas vraiment au rendez-vous. Mais dans le clan Geubbels, on garde espoir, rêvant même que cela puisse ouvrir les portes de l'équipe de France de Didier Deschamps.

Recruté par le Paris FC cet été, Willem Geubbels n'a trouvé le chemin des filets qu'à une seule reprise depuis le début de la saison. Bien évidemment, on attend beaucoup plus de l'attaquant recruté lors du mercato. Les performances seront-elles au rendez-vous dans les mois à venir avec le PFC ? Si tel était le cas, le clan Geubbels a de grandes attentes.

« On pense que s’il fait une bonne saison à Paris... » N'ayant pas encore tranché entre l'équipe de France et celle des Pays-Bas, Willem Geubbels reste patient. Ainsi, pour So Foot, le père de l'attaquant du Paris FC a fait savoir : « On pense que s’il fait une bonne saison à Paris, il peut être sélectionnable en France ou aux Pays-Bas. Le choix se fera si l’une ou l’autre venait à l’appeler ».