Deschamps : La signature à Paris à l'origine d'une surprise ?

Cet été, Willem Geubbels a retrouvé le championnat de France. Débarqué de Suisse, l'attaquant s'est engagé avec le Paris FC, tout juste promu en Ligue 1. Pour le moment, les performances ne sont pas vraiment au rendez-vous. Mais dans le clan Geubbels, on garde espoir, rêvant même que cela puisse ouvrir les portes de l'équipe de France de Didier Deschamps.
Recruté par le Paris FC cet été, Willem Geubbels n'a trouvé le chemin des filets qu'à une seule reprise depuis le début de la saison. Bien évidemment, on attend beaucoup plus de l'attaquant recruté lors du mercato. Les performances seront-elles au rendez-vous dans les mois à venir avec le PFC ? Si tel était le cas, le clan Geubbels a de grandes attentes.
« On pense que s’il fait une bonne saison à Paris... »
N'ayant pas encore tranché entre l'équipe de France et celle des Pays-Bas, Willem Geubbels reste patient. Ainsi, pour So Foot, le père de l'attaquant du Paris FC a fait savoir : « On pense que s’il fait une bonne saison à Paris, il peut être sélectionnable en France ou aux Pays-Bas. Le choix se fera si l’une ou l’autre venait à l’appeler ».
La surprise pour le Mondial 2026 ?
Willem Geubbels pourrait-il être la surprise de Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2026 ? L'attaquant du Paris FC va devoir réaliser des performances XXL car le secteur offensif des Bleus est plus concurrentiel que jamais. Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Bradley Barcola, Marcus Thuram... Ça en fait du monde et les places sont chères.