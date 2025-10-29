Kylian Mbappé aux Etats-Unis, la demande spéciale révélée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis le début de la saison, Kylian Mbappé est en très grande forme. L’attaquant du Real Madrid empile les buts et bien évidemment, on espère tous qu’il gardera ce rythme jusqu’à l’été prochain avec la Coupe du monde 2026. En vue de ce Mondial qui se disputera notamment aux Etats-Unis, Jules Koundé a d’ailleurs fait passer un message à Mbappé.

Pas encore qualifiée pour la Coupe du monde 2026, l’équipe de France était toutefois bien partie pour être de la partie l’été prochain. Alors que ce tournoi sera le dernier de Didier Deschamps, les Bleus veulent bien évidemment aller le plus loin possible. Pour cela, ils pourront compter sur un Kylian Mbappé en très grande forme. A voir maintenant si le buteur du Real Madrid tiendra le rythme jusqu’à l’été prochain.

« Je lui ai dit qu’il en garde un peu sous le pied » C’est donc avec Kylian Mbappé que l’équipe de France devrait jouer cette Coupe du monde 2026, organisée aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Chez les Bleus, on attend alors le meilleur niveau du joueur du Real Madrid. C’est ainsi que pour Téléfoot, Jules Koundé a avoué : « Mbappé est en feu actuellement ? Oui, il est en très bonne forme. Je lui ai dit qu’il en garde un peu sous le pied pour l’équipe de France et surtout pour la Coupe du Monde en juin. Ça fait plaisir de retrouver Kylian à ce niveau là ».