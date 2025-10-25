Kylian Mbappé : La vérité qui blesse, le craquage en direct

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En 2021, juste avant le coup d'envoi de l'Euro, un petit malaise avait eu lieu en équipe de France. Olivier Giroud sentait, selon le récit analytique de Bertrand Latour, qu'il était un petit peu oublié par certains de ses coéquipiers à l'instar de Kylian Mbappé qui le servait moins. Un constat que n'avait pas du tout apprécié Mbappé en perdant quelque peu le contrôle de ses émotions lors d'un point presse.

Karim Benzema effectuait son grand retour en équipe de France en juin 2021. En attaque, il y eu donc bien des solutions à disposition de Didier Deschamps avec Olivier Giroud, Antoine Griezmann et bien évidemment Kylian Mbappé. Pour le dernier cité, les choix ont aussi augmenté. Au point où Mbappé a pu oublier Olivier Giroud comme relevé par Bertrand Latour.

«Tout le monde avait compris que c'est lui qui était visé même s'il n'avait pas été cité» Présent en conférence de presse à ce moment précis, le journaliste Bertrand Latour avait interrogé Kylian Mbappé à ce sujet. Ce qui n'a pas manqué de tendre l'actuel capitaine de l'équipe de France. « Giroud avait été un peu agacé par ma question lui-même. Je le trouvais bizarre pour un mec qui avait marqué deux buts contre la Bulgarie à ce match-là. Je le connais un peu Giroud et je vois bien qu'il n'est pas tout à fait normal. Je lui pose la question, il balance ce qu'il a à balancer et ça met un feu terrible. Quelques jours plus tard, Mbappé va en conférence de presse et j'y suis. J'ai envie de le faire réagir à ça. Tout le monde avait compris que c'est lui qui était visé même s'il n'avait pas été cité. Il s'est senti visé vu qu'il était très énervé ».