«C'est terminé» pour Klopp : La grande annonce au Paris FC !

Vainqueur de la Ligue des champions et de la Premier League avec Liverpool, Jürgen Klopp s'est éloigné des bancs de touche depuis son départ de la Mersey en 2024. A présent directeur mondial du football chez Red Bull, l'Allemand est notamment engagé au Paris FC... au point d'en récupérer les rênes de l'équipe à l'avenir ?

Directeur mondial du football chez Red Bull. Voici le titre officiel de Jürgen Klopp offert par la firme autrichienne avec une prise de fonctions en janvier dernier. Un élément important pour le Paris FC dont les parts du capital appartiennent notamment au groupe Red Bull à 11% avec le rachat du club francilien par la famille Arnault.

«Si Liverpool vient, c’est théoriquement possible, oui» Entraîneur expérimenté qui s'est bâti un statut de légende à Liverpool entre fin 2015 et l'été 2024, Jürgen Klopp a récemment avoué qu'il pourrait à terme reprendre les rênes des Reds, mais que ce n'était pas une envie proche dans le temps. « Est-ce que je peux revenir entraîner Liverpool ? J’ai dit que je ne prendrais jamais une équipe différente en Angleterre. Cela veut dire que si Liverpool vient, c’est théoriquement possible, oui. Ce qu’il faudrait pour me faire revenir ? Je ne sais pas exactement, j’aime ce que je fais maintenant. Entraîner ne me manque pas, du tout ».