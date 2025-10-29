Zidane en équipe de France : Le gros coup de froid !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Zinedine Zidane est toujours l'immense favori pour prendre la succession de Didier Deschamps, Pierre Ménès refroidit tout le monde. L'ancien journaliste de Canal+ n'est effectivement pas totalement convaincu que l'ancien numéro 10 des Bleus fera un grand sélectionneur.

Après la Coupe du monde, Didier Deschamps laissera son poste de sélectionneur de l'équipe de France, 14 ans après son arrivée sur le banc des Bleus. Pour le remplacer, Zinedine Zidane est l'immense favori, mais Pierre Ménès n'est pas encore convaincu que ce sera une réussite.

Pierre Ménès pas convaincu par Zidane « Tout ce qu’on sait c’est que quand Saint Zidane va arriver à la tête de l’Equipe de France, tout le monde va forcément et obligatoirement trouver tout formidable. Tout va être changé… Tu vas avoir le bal de tous les internationaux qui vont venir lui faire des lipettes, nous expliquant combien ça a été un joueur exceptionnel, et combien ce qu’il a fait avec le Real Madrid, en gagnant trois Ligues des Champions d’affilée, est un résultat fabuleux. Evidemment qu’on va manquer de respect à Deschamps et à son parcours à ce moment-là », a-t-il confié sur sa chaîne YouTube avant de poursuivre.