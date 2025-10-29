Zidane en équipe de France : Le gros coup de froid !

Alors que Zinedine Zidane est toujours l'immense favori pour prendre la succession de Didier Deschamps, Pierre Ménès refroidit tout le monde. L'ancien journaliste de Canal+ n'est effectivement pas totalement convaincu que l'ancien numéro 10 des Bleus fera un grand sélectionneur.
Pierre Ménès pas convaincu par Zidane
« Tout ce qu’on sait c’est que quand Saint Zidane va arriver à la tête de l’Equipe de France, tout le monde va forcément et obligatoirement trouver tout formidable. Tout va être changé… Tu vas avoir le bal de tous les internationaux qui vont venir lui faire des lipettes, nous expliquant combien ça a été un joueur exceptionnel, et combien ce qu’il a fait avec le Real Madrid, en gagnant trois Ligues des Champions d’affilée, est un résultat fabuleux. Evidemment qu’on va manquer de respect à Deschamps et à son parcours à ce moment-là », a-t-il confié sur sa chaîne YouTube avant de poursuivre.
«Le Real de Zidane, ce n’était pas toujours extraordinairement flamboyant»
« Maintenant, je suis aussi pragmatique, je me souviens du Real de Zidane où ce n’était pas toujours extraordinairement flamboyant dans le jeu, et ça reposait beaucoup sur une attaque exceptionnelle : Bale, Benzema, Ronaldo. Ce n’est pas parce que Zidane va s’asseoir sur le banc à la place de Deschamps que l’effectif de l’Equipe de France va changer. Je ne suis pas certain qu’il va aller nous trouver un joueur inconnu qui va débouler de nulle part. Il va y avoir un état de grâce absolument incroyable, peut-être même un état de grâce un peu indécent. Vous le savez, je ne porte pas l’homme Zidane dans mon cœur, mais il n’empêche que je le jugerai de la façon la plus objective possible en tant qu’entraineur. Tout ce que je sais c’est que quand il va arriver, tout va être par décret formidable pendant un long moment », ajoute Pierre Ménès.