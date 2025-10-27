Equipe de France : Le doute avec... Zidane !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Clap de fin pour Didier Deschamps. En janvier dernier, le sélectionneur de l'équipe de France a lui-même affirmé qu'il ne prolongerait pas son bail avec la Fédération française de football expirant après la Coupe du monde 2026. De quoi permettre au feuilleton Zinedine Zidane de reprendre de plus belle. Mais selon Pierre Ménès, la légende du Real Madrid ne guérira pas tous les maux des Bleus dans le jeu.

Meilleur passeur de l'histoire de l'équipe de France avec 25 offrandes à son départ à la retraite en 2006, Zinedine Zidane a vu Thierry Henry, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé faire mieux que lui depuis. Reconverti entraîneur, le champion du monde 98 et d'Europe 2000 avec les Bleus attend le départ de Didier Deschamps après le Mondial 2026 pour reprendre du service alors que cela fait quatre ans qu'il a quitté le banc de touche du Real Madrid pour la deuxième fois.

«Ce n'est pas parce que Zidane va s'asseoir sur le banc à la place de Deschamps que l'effectif de l'équipe de France va changer» Avec le Real Madrid, Zinedine Zidane a remporté la Ligue des champions pendant trois saisons d'affilée entre 2016 et 2018. Cependant, le jeu du club merengue n'était pas toujours « flamboyant » à l'époque comme Pierre Ménès a tenu à le rappeler ce lundi par le biais de sa rubrique Face à Pierrot. Un point souvent reproché à Didier Deschamps ces dernières années en équipe de France. « Ce n'est pas parce que Zidane va s'asseoir sur le banc à la place de Deschamps que l'effectif de l'équipe de France va changer. Je ne suis pas certain qu'il va aller nous trouver un joueur inconnu qui va débouler de nulle part ».