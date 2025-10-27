Equipe de France : Le doute avec... Zidane !

Clap de fin pour Didier Deschamps. En janvier dernier, le sélectionneur de l'équipe de France a lui-même affirmé qu'il ne prolongerait pas son bail avec la Fédération française de football expirant après la Coupe du monde 2026. De quoi permettre au feuilleton Zinedine Zidane de reprendre de plus belle. Mais selon Pierre Ménès, la légende du Real Madrid ne guérira pas tous les maux des Bleus dans le jeu.
Meilleur passeur de l'histoire de l'équipe de France avec 25 offrandes à son départ à la retraite en 2006, Zinedine Zidane a vu Thierry Henry, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé faire mieux que lui depuis. Reconverti entraîneur, le champion du monde 98 et d'Europe 2000 avec les Bleus attend le départ de Didier Deschamps après le Mondial 2026 pour reprendre du service alors que cela fait quatre ans qu'il a quitté le banc de touche du Real Madrid pour la deuxième fois.
«Ce n'est pas parce que Zidane va s'asseoir sur le banc à la place de Deschamps que l'effectif de l'équipe de France va changer»
Avec le Real Madrid, Zinedine Zidane a remporté la Ligue des champions pendant trois saisons d'affilée entre 2016 et 2018. Cependant, le jeu du club merengue n'était pas toujours « flamboyant » à l'époque comme Pierre Ménès a tenu à le rappeler ce lundi par le biais de sa rubrique Face à Pierrot. Un point souvent reproché à Didier Deschamps ces dernières années en équipe de France. « Ce n'est pas parce que Zidane va s'asseoir sur le banc à la place de Deschamps que l'effectif de l'équipe de France va changer. Je ne suis pas certain qu'il va aller nous trouver un joueur inconnu qui va débouler de nulle part ».
«Il va y avoir un état de grâce absolument incroyable peut-être même indécent»
De plus, sur sa chaîne Pierrot Le Foot, Pierre Ménès a reconnu ne pas être le plus grand fan de Zidane, mais que l'atmosphère autour de l'équipe de France pourrait éventuellement être bien trop démesurée. « Il va y avoir un état de grâce absolument incroyable peut-être même indécent. Vous le savez que je ne porte pas spécialement l'homme Zidane dans mon coeur, mais je le jugerais de la façon la plus objective possible quand il sera entraîneur. Tout va être par décret formidable pendant un bon moment ».