Une offre lâchée en direct : Le clan Zidane lâche sa réponse !

Luis Fernandez aux côtés de Zinedine Zidane en équipe de France ? Il y a quelques jours maintenant, l’ancien du PSG a proposé ses services à celui qu’on annonce comme le successeur de Didier Deschamps à la tête des Bleus. Zizou va-t-il maintenant accepter cette main tendue ? Proche de l’ancien du Real Madrid, Christophe Dugarry a réagi à cette offre.

« S’il reprend l’équipe de France et qu’il a besoin de quelqu’un… Me mettre à ses côtés, dans son staff, le lien avec les joueurs, c’est ce qui me plairait ». Au micro de RMC, Luis Fernandez n’avait pas hésité à offrir ses services à Zinedine Zidane pour l’équipe de France. Alors que les deux hommes se connaissent très bien, le duo pourrait donc faire le bonheur des Bleus pour les années à venir.

« Un cri d’amour, d’amitié, de respect envers Zizou » Ami de Zinedine Zidane, Christophe Dugarry a livré son avis sur cette proposition de Luis Fernandez. Le champion du monde 98 avec les Bleus a alors confié pour RMC : « Ce que je pense de cette proposition de job ? Moi j’ai pris cette annonce plus comme un cri d’amour, d’amitié, de respect envers Zizou. Ils sont amis, ils ont vécu des choses ensemble très fortes. J’ai senti Luis nostalgique de ça, j’ai senti qu'il avait envie de partager à nouveau des moments avec Zizou, qu’il adore plus que tout ».