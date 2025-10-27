Zinedine Zidane : La proposition qui le fait complètement halluciner !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Rien n’est encore officiel, mais Zinedine Zidane est le grand favori pour devenir le prochain sélectionneur de l’équipe de France. L’ancien du Real Madrid pourrait ainsi succéder à Didier Deschamps et voilà que Luis Fernandez a posé sa candidature pour accompagner Zidane dans cette nouvelle aventure. De quoi faire halluciner Jérôme Rothen.

Le retour aux affaires de Zinedine Zidane est-il proche ? Inactif depuis qu’il a quitté le Real Madrid en 2021, le technicien français est perçu comme le prochain sélectionneur de l’équipe de France et le successeur de Didier Deschamps après la Coupe du monde 2026. D’ailleurs, Luis Fernandez se verrait bien aider Zidane chez les Bleus. Récemment, l’ancien du PSG avait ainsi fait savoir : « Comme j’ai eu l’occasion de lui dire lors de la remise de la Légion d'honneur, il était là, ça m’a fait un plaisir énorme qu’il se déplace de Madrid, je lui ai dit : « T’as commencé ta carrière avec moi, j’aimerais la finir avec toi ». C’est pour ça que s’il reprend l’équipe de France et qu’il a besoin de quelqu’un… Me mettre à ses côtés, dans son staff, le lien avec les joueurs, c’est ce qui me plairait. Zizou, c’est quelqu’un qui compte énormément, j’ai eu l’occasion de le recroiser. C’est un bel exemple pour le football ».

« Il est sérieux ? Il va servir à quoi ? » La proposition de Luis Fernandez à Zinedine Zidane n’est clairement pas passée inaperçue. Réagissant à celle-ci au micro de RMC, Jérôme Rothen a fait part de son étonnement, balançant : « Je ne vais pas forcément dire tout haut ce que je pense de cette phrase. Moi, au départ, je vais vous dire la vérité, je pensais que c’était une boutade. Il est sérieux ? Il va servir à quoi ? Tu crois que Zinedine Zidane, il a besoin aujourd’hui d’avoir Luis Fernandez dans le staff ? Pourquoi ? Pour quelles raisons ? Pour le lien avec la nouvelle génération ? ».