Pierre Ménès : Le grand mensonge sur Zidane !

Le jour de gloire est bientôt arrivé pour les fans de Zinedine Zidane ? Avec le départ annoncé de Didier Deschamps après la Coupe du monde 2026, Zizou est pressenti pour prendre sa place avec les Bleus. Pierre Ménès tient à rafraîchir la mémoire collective sur Zidane entraîneur.

Zinedine Zidane est l'élu ? C'est du moins le ressenti de beaucoup d'observateurs de l'équipe de France et de fans des Bleus. Le champion du monde 98 qui a brillé sur le banc du Real Madrid avec notamment 3 Ligues des champions consécutives entre 2016 et 2018 est sans poste depuis son départ de la Casa Blanca au printemps 2021. Le principal intéressé s'est dit prêt à relever le défi tricolore, se sentant « légitime ».

«Quand saint-Zidane va arriver à la tête de l'équipe de France, tout le monde va forcément tout trouver formidable» Zinedine Zidane devrait donc prendre la suite de Didier Deschamps qui est à la tête de l'équipe de France depuis l'été 2012. Aux yeux de Pierre Ménès, il ne faudrait pas s'attendre à la révolution escomptée sous « ZZ ». « Tout ce qu'on sait, c'est que quand saint-Zidane va arriver à la tête de l'équipe de France, tout le monde va forcément tout trouver formidable. Tout va être changé, tu vas avoir le bal de tous les internationaux qui vont venir lui faire des lipettes. Evidemment qu'on va manquer de respect à Deschamps et son parcours à ce moment-là ».