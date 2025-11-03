Mbappé laisse sa place au Real Madrid, la presse espagnole réclame la fin

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Samedi, le Real Madrid n’a pas tremblé contre le FC Valence (4-0), un succès obtenu notamment grâce à un doublé de Kylian Mbappé. La prestation de l’international français est saluée, mais sa décision de laisser Vinicius tirer un penalty a suscité des critiques en Espagne. Certains journalistes estiment que le Brésilien devrait renoncer aux penaltys.

Une semaine après sa victoire contre le FC Barcelone, le Real Madrid a écrasé le FC Valence (4-0) ce samedi, avec un doublé de Kylian Mbappé, qui totalise désormais 13 buts en onze matches de Liga cette saison. Et l’ancien attaquant du PSG aurait même pu inscrire un triplé avec un penalty avant la pause, qu'il a finalement laissé à Vinicius. Malheureusement pour le Brésilien, sa tentative a été stoppée par Julen Agirrezabala.

« Vinicius devrait oublier les penaltys » De quoi faire parler en Espagne. Pour Santi Siguero, journaliste à Marca, l’attaquant brésilien doit tout simplement arrêter de stopper les penaltys. « Vinicius a réalisé des actions brillantes mais il devrait oublier les penaltys. Il a beaucoup de qualités mais tirer les penaltys ne fait pas partie de ses meilleures qualités », souligne-t-il dans le quotidien espagnol.