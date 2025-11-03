Mbappé laisse sa place au Real Madrid, la presse espagnole réclame la fin

Samedi, le Real Madrid n’a pas tremblé contre le FC Valence (4-0), un succès obtenu notamment grâce à un doublé de Kylian Mbappé. La prestation de l’international français est saluée, mais sa décision de laisser Vinicius tirer un penalty a suscité des critiques en Espagne. Certains journalistes estiment que le Brésilien devrait renoncer aux penaltys.
Une semaine après sa victoire contre le FC Barcelone, le Real Madrid a écrasé le FC Valence (4-0) ce samedi, avec un doublé de Kylian Mbappé, qui totalise désormais 13 buts en onze matches de Liga cette saison. Et l’ancien attaquant du PSG aurait même pu inscrire un triplé avec un penalty avant la pause, qu'il a finalement laissé à Vinicius. Malheureusement pour le Brésilien, sa tentative a été stoppée par Julen Agirrezabala.
« Vinicius devrait oublier les penaltys »
De quoi faire parler en Espagne. Pour Santi Siguero, journaliste à Marca, l’attaquant brésilien doit tout simplement arrêter de stopper les penaltys. « Vinicius a réalisé des actions brillantes mais il devrait oublier les penaltys. Il a beaucoup de qualités mais tirer les penaltys ne fait pas partie de ses meilleures qualités », souligne-t-il dans le quotidien espagnol.
« Mbappé ? Ce n’est pas la cour d’école »
Kylian Mbappé, aussi, n’échappe pas à quelques critiques après ce joli geste pour son coéquipier, qui avait fait parler de lui la semaine passée après sa colère au moment d’être remplacé face au Barça. « Pour moi, le coupable c’est Mbappé, juge le journaliste de la Cadena COPE Manolo Lama. Je l’ai dit l’an dernier, Mbappé ne peut pas distribuer les pénaltys comme des bonbons, ce n’est pas la cour d’école, c’est une équipe de football professionnelle. »