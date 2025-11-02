Mbappé confirme sa nouvelle histoire d'amour !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En grande forme depuis le début de la saison, Kylian Mbappé enchaîne les prestations très remarquées. Le Français a vécu une première saison réussie au Real Madrid mais a parfois été la cible de critiques. Il a toutefois reçu beaucoup de soutien de la part des supporters ces dernières semaines. Un soutien qui lui fait beaucoup de bien.

Avec déjà 18 buts en 14 matches avec le Real Madrid cette saison, Kylian Mbappé enchaîne les grandes performances et confirme son état de forme exceptionnel. L'attaquant français vit son rêve d'enfance à fond et le courant passe bien avec les supporters du club de la capitale.

Mbappé jubile pour son parcours au Real Madrid Incroyable depuis le début de la saison, Kylian Mbappé reçoit énormément d'éloges et le soutien des supporters lui fait beaucoup de bien. « En Espagne, ils me donnent beaucoup d'amour après tout ce que j'ai fait l'année dernière, même si je n'ai pas gagné de trophée. Ca fait plaisir de recevoir ça quand on vit une première expérience à l'étranger. Je suis heureux de vivre cette nouvelle expérience ici à Madrid. Et bien je veux continuer, je veux faire mieux cette année » confie-t-il dans une interview à Téléfoot.