Vinicius - Mbappé : Malaise totale au Real Madrid !

Remplacé lors du Clasico, Vinicius Junior a complètement craqué et s’en est pris à Xabi Alonso menaçant même de partir. Une situation évoquée par Benoit Tremoulinas, qui estime notamment que l’arrivée de Kylian Mbappé a tout changé dans le vestiaire merengue.
Malaise générale au Real
« Il n’a pas le choix ! Il a pris un gros coup de pression, d’ailleurs c’est Xabi Alonso qui dit à son adjoint "Rappelle le sur le banc parce que sinon tu peux lui dire qu’il ne jouera quasiment plus". Il est vite revenu sur le banc. Il sait très bien aujourd’hui oui il a fait une grosse erreur, mais il sait aussi que Xabi Alonso c’est le patron de cette équipe », assure-t-il sur le plateau de L’Equipe de Greg avant de poursuivre.
«Vinicius n’a plus autant d’immunité que Kylian Mbappé»
« Vinicius n’a plus autant d’immunité que Kylian Mbappé peut avoir parce que je suis persuadé que le problème du Real aujourd’hui c’est Vinicius. Je suis encore persuadé que Rodrygo ferait beaucoup mieux que Vinicius. Quand il y avait Rodrygo et Vinicius sous l’ère Carlo Ancelotti, ça fonctionnait très bien. Là aujourd’hui, Vinicius – Mbappé on voit que ça ne fonctionne pas, même si Vinicius a fait un bon match contre le Barça, mais il a joué contre une défense B du Barça. Je suis persuadé que même dans ce que demande Xabi Alonso, dans les efforts défensifs et offensifs sur la durée, je pense que Rodrygo peut faire beaucoup mieux que Vinicius », ajoute Benoit Tremoulinas.