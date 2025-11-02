Vinicius - Mbappé : Malaise totale au Real Madrid !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Remplacé lors du Clasico, Vinicius Junior a complètement craqué et s’en est pris à Xabi Alonso menaçant même de partir. Une situation évoquée par Benoit Tremoulinas, qui estime notamment que l’arrivée de Kylian Mbappé a tout changé dans le vestiaire merengue.

La situation devient brûlante du côté du Real Madrid. Lors du dernier Clasico, Vinicius Junior a été remplacé, ce qui l'a rendu fou au point de menacer de partir. C'est donc très tendu au sein du club merengue, et Benoit Tremoulinas explique que l'arrivée de Kylian Mbappé a rebattu les cartes dans le vestiaire.

Malaise générale au Real « Il n’a pas le choix ! Il a pris un gros coup de pression, d’ailleurs c’est Xabi Alonso qui dit à son adjoint "Rappelle le sur le banc parce que sinon tu peux lui dire qu’il ne jouera quasiment plus". Il est vite revenu sur le banc. Il sait très bien aujourd’hui oui il a fait une grosse erreur, mais il sait aussi que Xabi Alonso c’est le patron de cette équipe », assure-t-il sur le plateau de L’Equipe de Greg avant de poursuivre.