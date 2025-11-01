Mbappé avec Cristiano Ronaldo, l'annonce choc !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid avec 450 réalisations, Cristiano Ronaldo dispose du statut de légende au sein du club espagnol. Idolâtré par Kylian Mbappé au cours de sa jeunesse, Ronaldo sonne comme fierté pour le Français à titre de comparaison. Cependant, Mbappé a dit stop.

450 buts en 438 matchs officiels pour Cristiano Ronaldo en 9 saisons passées au Real Madrid. Des chiffres vertigineux pour celui qui a remporté quatre Ballons d'or pendant son passage à la Casa Blanca. Quatre de plus que Kylian Mbappé qui, et c'est bien normal au vu de sa signature ne datant que de l'été 2024, compte quelques buts de moins que Ronaldo au compteur pour le Real Madrid.

«Tout le monde sait que Cristiano est la référence à Madrid» Célébré vendredi Soulier d'or européen par le biais d'une cérémonie au Santiago Bernabeu, Kylian Mbappé parle de référence pour Cristiano Ronaldo au Real Madrid, mais refuse de s'inclure dans la discussion au sujet de son idole. « Je ne sais pas comment répondre à cette question. Tout le monde sait que Cristiano est la référence à Madrid, le numéro un. Je suis ici depuis un an et demi et il est resté neuf ans. Je ne peux pas me comparer à ce qu'il a accompli ; mon parcours est différent ».