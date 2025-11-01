Une superstar au Real Madrid : Elle réalise son «rêve d’enfant»

A l'instar de son idole Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé est devenu Soulier d'or européen avec la tunique du Real Madrid. La star du football français et mondial a une fois encore chanté les louanges du club qui le fait vibrer depuis sa plus tendre enfance au moment de la cérémonie programmée au Santiago Bernabeu pour son trophée individuel.
Le 3 juin 2024, deux ans après sa prolongation surprise au PSG alors que le Real Madrid lui avait déroulé le tapis rouge, Kylian Mbappé devenait officiellement un joueur de la Casa Blanca. Pour sa première saison dans le club qui l'a fait rêver étant petit, le capitaine de l'équipe de France raflait le premier Soulier d'or européen de sa carrière grâce à ses 31 réalisations en Liga.
«Tout le monde sait que c'était mon rêve d'enfant et maintenant je suis ici»
Ce vendredi, au Santiago Bernabeu, une cérémonie en son honneur s'est déroulée afin de lui décerner ladite distinction. L'occasion pour Kylian Mbappé d'affirmer une fois de plus sa flamme pour le Real Madrid. « C'est un immense plaisir de jouer au Real Madrid. Tout le monde sait que c'était mon rêve d'enfant et maintenant je suis ici. J'espère y rester pendant de nombreuses années. Pour faire plaisir aux madridistas, qui m'ont témoigné leur affection dès le premier jour de mon arrivée, et même avant. Aujourd'hui est un grand jour. J'espère que nous continuerons ainsi, car le plus important, c'est l'équipe ».
«Bien sûr que je veux le remporter à nouveau la saison prochaine !»
Pour conclure, Kylian Mbappé a procédé à une tournée de remerciements envers les salariés et proches du Real Madrid qui l'ont entouré et tiré vers le haut. « Sans toutes les personnes qui sont ici, il serait impossible de remporter ce prix. Merci à tout le club : les médecins, le staff et toutes les personnes qui m'aident sur le terrain et en dehors... Sans eux, on ne peut pas gagner quelque chose comme ça. Je suis très heureux et je veux continuer à écrire l'histoire. J'ai marqué 31 buts... et cette année, j'ai très bien commencé, alors... Bien sûr que je veux le remporter à nouveau la saison prochaine ! ».