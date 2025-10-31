Kylian Mbappé rejoint Cristiano Ronaldo : La grande annonce du Real Madrid !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Auteur d'une grande saison dernière d'un point de vue personnel, Kylian Mbappé a empilé les buts avec le Real Madrid. De quoi lui permettre de remporter le Soulier d'Or. Une récompense qui lui a été remise ce vendredi. Pour l'occasion, Florentino Pérez a dit tout le bien qu'il pensait de Mbappé, qui rejoint notamment un club fermé chez les Merengue où on retrouve un certain Cristiano Ronaldo.

Pour sa première saison au Real Madrid, Kylian Mbappé a connu des bas, mais aussi de très nombreux hauts. Arrivé du PSG, le Français a ainsi empilé les buts, ce qui a fait de lui le Soulier d'Or, récompensant le meilleur buteur européen. Mbappé rejoint alors Hugo Sanchez, Ronaldo et Cristiano Ronaldo, qui ont eux aussi gagné le Soulier d'or au Real Madrid. Ce qui n'est forcément pas pour déplaire à Florentino Pérez.

« Je suis fier d'avoir un joueur comme toi » Ce vendredi avait lieu la cérémonie de remise du Soulier d'Or à Kylian Mbappé. Celle-ci a alors été ouverte par un discours de Florentino Pérez. Rapporté par AS, le président du Real Madrid a lâché : « Une récompense aussi prestigieuse que le Soulier d'Or est décernée à l'un des meilleurs joueurs du monde. Je suis fier d'avoir un joueur comme toi. Les supporters du Real Madrid te soutiennent aux quatre coins du monde. Ce club est le plus titré au monde. La saison dernière, tu as remporté la Supercoupe d'Europe et la Coupe intercontinentale. Tu as marqué 31 buts, 44 toutes compétitions confondues ».