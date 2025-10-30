Kylian Mbappé : Le plan dévoilé pour le plomber !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Lors du premier Clasico de la saison, le Real Madrid s'est imposé sur sa pelouse face au FC Barcelone (2-1). Kylian Mbappé, qui avait ouvert le score, a manqué l'occasion de réaliser un doublé en voyant son penalty repoussé par Wojciech Szczesny, un arrêt réalisé suite à une préparation méticuleuse.

Sur sa pelouse, le Real Madrid a remporté dimanche le premier Clasico de la saison face au FC Barcelone (2-1). Kylian Mbappé a ouvert le score mais n’a pas eu l’occasion d’inscrire de doublé, manquant notamment son penalty avant l’heure de jeu. Wojciech Szczesny a parfaitement repoussé la frappe de l’ancienne star du PSG, le fruit d’un long travail comme il l’a dévoilé auprès des médias du club culé.

« J’étudie beaucoup les tireurs » « J’étudie beaucoup les tireurs. Je regarde généralement les 20 derniers penalties des deux ou trois joueurs chargés de les tirer et j'essaie de comprendre le schéma de leurs tirs. Parfois, leur course d'élan me donne également des informations. Certains joueurs tirent différemment à des moments importants du match ou selon que leur équipe soit en train de mener ou de perdre », confie Szczesny, dans des propos rapportés par RMC.