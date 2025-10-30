Kylian Mbappé : Le plan dévoilé pour le plomber !

Lors du premier Clasico de la saison, le Real Madrid s'est imposé sur sa pelouse face au FC Barcelone (2-1). Kylian Mbappé, qui avait ouvert le score, a manqué l'occasion de réaliser un doublé en voyant son penalty repoussé par Wojciech Szczesny, un arrêt réalisé suite à une préparation méticuleuse.
Sur sa pelouse, le Real Madrid a remporté dimanche le premier Clasico de la saison face au FC Barcelone (2-1). Kylian Mbappé a ouvert le score mais n’a pas eu l’occasion d’inscrire de doublé, manquant notamment son penalty avant l’heure de jeu. Wojciech Szczesny a parfaitement repoussé la frappe de l’ancienne star du PSG, le fruit d’un long travail comme il l’a dévoilé auprès des médias du club culé.
« J’étudie beaucoup les tireurs »
« J’étudie beaucoup les tireurs. Je regarde généralement les 20 derniers penalties des deux ou trois joueurs chargés de les tirer et j'essaie de comprendre le schéma de leurs tirs. Parfois, leur course d'élan me donne également des informations. Certains joueurs tirent différemment à des moments importants du match ou selon que leur équipe soit en train de mener ou de perdre », confie Szczesny, dans des propos rapportés par RMC.
« Je savais qu'il choisirait le même côté »
« J'essaie de rassembler toutes ces informations, puis je me fie à mon instinct. Mbappé avait marqué son dernier penalty contre moi (en mai 2025 lors de la victoire 4-3 du Barça face au Real). Il était en pleine confiance et je savais qu'il choisirait le même côté, avoue le portier polonais. Il ne me restait plus qu’à espérer… »