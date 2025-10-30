Transfert loin du PSG : Mbappé brise le rêve de sa mère !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Depuis l’été 2024, Kylian Mbappé est l’attaquant star du Real Madrid. Une signature qui est arrivée des années après les premières approches du club merengue auprès du joueur et ses parents. En parallèle, Liverpool avait également tenté sa chance par l’intermédiaire de Jürgen Klopp, sans succès. Un transfert qui aurait fait le bonheur de sa mère.

Kylian Mbappé est aujourd’hui la figure de proue du football français. Avant de devenir champion du monde en 2018 et capitaine de l’équipe de France en 2023, il était le petit prodige tricolore de l’AS Monaco que tout le monde s’arrachait. A l’été 2017, le PSG a raflé la mise alors que l’ASM s’était mis d’accord avec le Real Madrid et bien que Liverpool ait fait des pieds et des mains pour le recruter.

«Liverpool le voulait. Klopp fait des pieds et des mains pour essayer de l’attirer» Et pas seulement cet été-là. Comme le10sport.com vous le dévoilait en exclusivité en avril 2020, Jürgen Klopp avait passé un coup de fil à la famille Mbappé pour l’inciter à signer en faveur de Liverpool en sa qualité d’entraîneur des Reds à l’époque. Une information confirmée par Fabrice Hawkins ces dernières heures lors de son interview pour Aliotalk. « Il aurait pu aller à Liverpool. Il y avait beaucoup de clubs qui lui font la cour et qui sont prêts à l’accueillir. (…) Des coups de fil avec Jürgen Klopp ? C’était sérieux comme option, c’est la réalité. Liverpool le voulait. Klopp fait des pieds et des mains pour essayer de l’attirer. Là aussi, c’était un choix de Kylian Mbappé et de sa famille de ne pas privilégier ce projet là. Mais c’était une vraie possibilité. Liverpool a mis tous les arguments sur la table pour essayer de l’attirer ».